В Крыму устроили бал в разгар пандемии: в сети раскритиковали праздник из-за нарушения мер карантина

В воскресенье, 27 сентября, в оккупированном Севастополе (Крым) прошел традиционный офицерский бал.

Так, в этом году он был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На праздник, несмотря на пандемию коронавируса, собрались около 1 тысячи человек из разных регионов РФ. Об этом сообщило издание "ТАСС" на официальной странице в Twitter (чтобы просмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

Участники торжества несколько часов напролет исполняли романтические танцы в красивых нарядах. На снимках можно увидеть, что женщины были одеты в элегантные вечерние платья, а мужчины – в парадные мундиры, или же классические костюмы. Однако стоит отметить, что все они танцевали без защитных масок.

К слову, в сети раскритиковали праздник из-за нарушения мер карантина и хождения без защитных масок.

"Около тысячи человек из разных регионов. Потанцевали и по домам. Все супер, но в Москве вот штрафуют, если находишься без маски в общественном месте. Или это другое?", "А богатеньким оленям уже маски носить не надо? Пусть бы перезаражали все друг друга", "Бл*ть, коронавирус гуляет, а они балы устраивают. Ни маски, ни дистанции – ничего! Дома сидеть надо – карантин же", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября в оккупированном Донецке выступил российский певец Григорий Лепс. Концерт артиста состоялся на площади Ленина по случаю "Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны".