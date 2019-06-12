"В Крым и на Донбасс не ездила": блогера-противницу Путина Шихман не впустили в Украину

Популярной российской блогерше Ирине Шихман, которая открыто осуждает политику Кремля и президента РФ Владимира Путина, запретили въезд в Украину.

Журналистка рассказала, что собиралась посетить Киев с целью новых интервью для своего авторского проекта "А поговорит?" на YouTube. Сама Ирина не знает, по какой причине ей отказали во въезде, о чем написала на личной странице в Instagram.

"Моя любимая, Украина! Ну чем же я-то провинилась перед тобою? В общем, прилетели мы сегодня в Киев. Поснимать новых забойных историй. Сделали все по уму: приглашение от принимающей стороны, заверенное у нотариуса. Оригинал. Но увы, мне было отказано во въезде. Причину никто не назвал", – поделилась блогерша.

Ирину Шихман не впустили в Украину

Она отметила, что украинского законодательства никогда не нарушала, более того, осуждает политику Кремля против Украины.

"Моя совесть чиста. В Крым, Донбасс, Луганск не ездила. Слова дурного не сказала, и даже не подумала. Тому доказательство – все мои интервью. Что изменилось с прошлого года, когда мы снимали Андрея Данилко – не пойму. Говорят, можно обжаловать. Хотя уж и не знаю, стоит ли теперь заморачиваться", – добавила она и обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом "что скажете?".

Напомним, последний раз в Киеве Шихман была осенью 2018 года, тогда она записала интервью с украинским шоуменом и музыкантом Андреем Данилко. Во время их беседы Ирина открыто заявила, что любит Украину и Киев, и очень хотела бы приехать в страну со своей семьей (видео интервью Шихман с Данилко смотрите ниже).

Шихман и Данилко YouTube

"Прекрасный, солнечный, безопасный Киев. Я очень рада, что наконец приехала, в последний раз я была здесь в командировке в 2014 году, делала документалки для телеканала "Украина". Сегодняшняя поездка показала, что не надо ничего бояться, можно ездить в отпуск в Одессу или приезжать в гости в Киев, дружить домами, семьями, всё как раньше", – рассказывала Шихман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в феврале 2019 года российскую блогершу и ведущую "Орла и Решки" Анастасию Ивлееву также не пустили в Украину и запретили въезд в страну сроком на 3 года из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2017 году.

Отметим, что до этого въезд в Украину также запретили российскому рэперу Элджею, который является молодым человеком Ивлеевой. Запрет вступил в силу 27 ноября 2018 года. Примечательно, что за два дня до этого, 25 ноября, Элджей дал масштабный концерт в Киеве, на котором присутствовала и Анастасия. Тогда пара смогла беспрепятственно попасть в Украину.

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