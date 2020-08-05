В крови Ефремова после ДТП нашли следы марихуаны и кокаина
В крови Ефремова после ДТП нашли следы марихуаны и кокаина (фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва").
Согласно материалам дела, зачитанным 5 августа в Пресненском суде Москвы, актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
Об этом сообщают "РИА Новости". Кроме того, по словам инсайдеров, в машине артиста нашли следы гашишного масла и гашиш.
К слову, ранее стало известно, что Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии. Также, согласно результатам экспертизы, зачитаным в суде, внедорожник артиста был технически исправен.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.