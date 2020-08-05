В крови Ефремова после ДТП нашли следы марихуаны и кокаина (фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва").

Согласно материалам дела, зачитанным 5 августа в Пресненском суде Москвы, актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.

Об этом сообщают "РИА Новости". Кроме того, по словам инсайдеров, в машине артиста нашли следы гашишного масла и гашиш.

К слову, ранее стало известно, что Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии. Также, согласно результатам экспертизы, зачитаным в суде, внедорожник артиста был технически исправен.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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