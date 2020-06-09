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9 июня • обновлено в 18:12
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В крови Ефремова обнаружили наркотики: опубликованы фото экспертизы

3.9т
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В крови и моче российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, обнаружили наркотики.

Об этом сообщает Telegram-канал 112. По словам инсайдеров, в анализах нашли следы кокаина и каннабиноидов. Отмечается, что следователь выписал постановление на обыск в квартире артиста (фото с медзаключением смотрите ниже).

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов

Фото: hellomagazine.com

Не только алкоголь: в крови Ефремова обнаружили наркотики

Фото: Telegram-канал 112

Не только алкоголь: в крови Ефремова обнаружили наркотики

Фото: Telegram-канал 112

Напомним: ранее экспертиза обнаружила в крови у актера 2,1 промилле алкоголя – это соответствует примерно 0,5-0,7 литра водки

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения. Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

Дети Ефремова отреагировали на трагедию. В частности, 19-летняя дочь Михаила Анна-Мария отметила, что ей об этом сообщили журналисты. Сама она не собирается оправдывать отца и крайне разочарована в нем.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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