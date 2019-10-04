"В кризисном отделении": звезда Stand Up угодила в больницу

Российская актриса, звезда Stand Up Юлия Ахмедова угодила в одну из московских больниц, где бывает уже не первый раз.

О состоянии 36-летней артистки рассказали очевидцы в комментарии изданию "СтарХит", уточнив, что девушку направили в "кризисное отделение".

"Сейчас лежу в кризисном отделении с нервным срывом. Здесь же находится Юлия Ахмедова, как и в прошлом году. Ощущение, что она отсюда и не выходит, лежит в платном боксе", – рассказала одна из пациенток.

Юлия Ахмедова в Stand Up кадр из видео

В свою очередь, директор Ахмедовой отказался комментировать информацию о проблемах Юлии со здоровьем. Он отметил, что 17 октября у артистки запланировано выступление в Смоленске.

"Не подскажу, где она проходит лечение, не знаю. Кто вам может подсказать, тоже не знаю. Не я точно. Вы можете мне позвонить по поводу концертов", – отметил он.

По данным издания, у Юлии очень насыщенный рабочий график. Кроме Stand Up и гастролей, она часто появляется в жюри шоу "Танцы", а в расписании также указаны выступления в Брянске и Пензе.

Поклонники считают, что проблемы со здоровьем могли возникнуть из-за неудач в личной жизни, о которой Ахемедова не распространяется.

Видео: выступления Юлии Ахмедовой в Stand Up

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в больницу попала известная актриса Анастасия Заворотнюк, у которой по версии СМИ диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга. 4 октября появилась информация, что артистка погасила все долги.

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