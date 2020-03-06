В Красноярске (РФ) во время концерта певица Анастасия Вишневская упала в оркестровую яму и сломала ногу, однако продолжила исполнять песню.

Это произошло на губернаторском приёме в честь 8 марта. Соответствующее видео снял один из зрителей (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"360" пишет, что Вишневская исполняла песню Аллы Пугачёвой "100 часов счастья". Артистка объяснила, что впереди сцены не было указывающих мониторов, поэтому она не заметила её края.

Анастасия Вишневская сломала ногу на сцене Коллаж

"Боль почувствовала, я лежала вся в синяках на животе у подножья дирижерского пульта и поняла, что музыкальный проигрыш прошёл и надо вступать, петь. Я просто поднесла микрофон и начала лёжа на животе петь. Пела-пела и поняла, что яма едет наверх, и поняла – пора вставать. То есть я пела, поднялась, подошла к пульту дирижерскому и, насколько это было возможно, я пела до конца", – рассказала Вишневская.

Девушка подчеркнула, что пела в живую, без фонограммы. Певицу госпитализировали, она ждёт операции.

Анастасия Вишневская Newslab

Как писал OBOZREVATEL, ранее американская певица Мадонна упала со стула во время своего выступления в Париже и разрыдалась от боли прямо на сцене.

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