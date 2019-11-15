В красном латексе: Повалий удивила фанов смелым образом на съемках клипа

Украинская певица Таисия Повалий приступила к съемкам нового клипа на песню "Дай мне любовь" (чтобы посмотреть видео, прокрутите новость до конца).

Как говорится в сюжете ObozTV, в новом клипе певица удивит не только жанром песни, но и видеоработой, где будут необычные для артистки образы и современная хореография.

Таисия Повалий Фотограф - Ольга Кононенко

"Это будет сюрприз для моих зрителей и поклонников. Я захотела сделать что-то такое, чего раньше не делала. Удивить всех и себя в том числе", — сказала Повалий.

Песня войдет в новый альбом "Эйфория", который будет состоять из 10 песен.

"Это будет необычный образ и музыка, необычная песня", — пообещал муж и продюсер певицы Игорь Лихута.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Лихута объяснил, почему было решено отменить юбилейный концерт Повалий в Киеве.

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