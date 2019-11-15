Главная Новости
15 ноября • обновлено в 16:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

В красном латексе: Повалий удивила фанов смелым образом на съемках клипа

795
Читать материал на украинском

Украинская певица Таисия Повалий приступила к съемкам нового клипа на песню "Дай мне любовь" (чтобы посмотреть видео, прокрутите новость до конца).

Как говорится в сюжете ObozTV, в новом клипе певица удивит не только жанром песни, но и видеоработой, где будут необычные для артистки образы и современная хореография.

Таисия Повалий

Таисия Повалий

Фотограф - Ольга Кононенко

"Это будет сюрприз для моих зрителей и поклонников. Я захотела сделать что-то такое, чего раньше не делала. Удивить всех и себя в том числе", — сказала Повалий.

Новости
"Справедливость восторжествовала!" Муж Повалий сделал заявление об украинских изданиях
В красном латексе: Повалий удивила фанов смелым образом на съемках клипа

Песня войдет в новый альбом "Эйфория", который будет состоять из 10 песен.

"Это будет необычный образ и музыка, необычная песня", — пообещал муж и продюсер певицы Игорь Лихута.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Лихута объяснил, почему было решено отменить юбилейный концерт Повалий в Киеве.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Юрко Медянык Юрко Медянык
Персона
Таисия Повалий
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги