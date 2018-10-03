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СпортLady

В кожаном наряде и с декольте: Седокова разозлила фанатов новым фото

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Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России разозлила поклонников своим новым фото. Фанаты артистки утверждают, что ей стоить прекратить делать "уколы красоты", так как ее лицо стало неузнаваемым.

Седокова разместила фото на своей странице в Instagram. Она позировала с ярким макияжем и в кожаном наряде с глубоким декольте.

В кожаном наряде и с декольте: Седокова разозлила фанатов новым фото
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Кроме того, многие поклонники Анны Седоковой сравнили ее с украинской певицей, которая также перебралась в РФ, Ани Лорак.

В кожаном наряде и с декольте: Седокова разозлила фанатов новым фото
В кожаном наряде и с декольте: Седокова разозлила фанатов новым фото
В кожаном наряде и с декольте: Седокова разозлила фанатов новым фото
В кожаном наряде и с декольте: Седокова разозлила фанатов новым фото
В кожаном наряде и с декольте: Седокова разозлила фанатов новым фото
В кожаном наряде и с декольте: Седокова разозлила фанатов новым фото

🖤

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Как ранее писал OBOZREVATEL, Седокова пожаловалась на неудачный корпоратив в Сочи, на котором гости "ели шашлык" и смотрели на нее "как на клоуна".

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