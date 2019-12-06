В костюме Санты: в сеть слили архивные пикантные фото Меган Маркл

В сети появились фотографии Меган Маркл, на которых она сфотографирована в соблазнительном костюме Санта-Клауса.
На фотографиях, опубликованных The Sun, герцогиня Сассекская позирует в коротком красном платье и на 12-сантиметровых каблуках.
Меган Маркл
The Sun
Сообщается, что пикантные снимки - кадры из телешоу "Deal or No Deal", где Маркл работала моделью в 2006-2007 годах.
Меган Марлк
The Sun
Как пишет издание, чтобы получить эту работу, девушки проходили специальный кастинг в купальниках. Более того, перед каждым съемочным днем моделей взвешивали – продюсеры следили, чтобы они не набрали вес.
Меган Маркл
The Sun
Также, по словам одной из моделей, работавшей тогда с Меган, в павильоне было очень холодно. Кроме того, им часами приходилось ходить в тесных туфлях на каблуках, из-за чего в конце дня очень болели ноги.
Меган Маркл
The Sun
Как сообщал OBOZREVATEL:
Меган Маркл и принц Гарри нарушили много традиций королевской семьи. Герцогиня отказалась рожать в том же месте, где это делали Кейт Миддлтон и принцесса Диана.
4 апреля Маркл и принц Гарри переехали в новый дом, в реставрацию которого вложили много денег.
Герцогиня отказалась от услуг придворных акушеров, захотев, чтобы при родах присутствовала частная команда медиков-женщин.
А уже почти перед родами Меган и Гарри сообщили, что не будут позировать с ребенком.
6 мая у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
8 мая Меган и Гарри показали новорожденного публике, когда герцогиню Сассекскую доставили из больницы в резиденцию.
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