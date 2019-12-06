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6 декабря • обновлено в 07:45
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В костюме Санты: в сеть слили архивные пикантные фото Меган Маркл

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В сети появились фотографии Меган Маркл, на которых она сфотографирована в соблазнительном костюме Санта-Клауса.

На фотографиях, опубликованных The Sun, герцогиня Сассекская позирует в коротком красном платье и на 12-сантиметровых каблуках.

Меган Маркл

Меган Маркл

The Sun

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Сообщается, что пикантные снимки - кадры из телешоу "Deal or No Deal", где Маркл работала моделью в 2006-2007 годах.

Меган Марлк

Меган Марлк

The Sun

Как пишет издание, чтобы получить эту работу, девушки проходили специальный кастинг в купальниках. Более того, перед каждым съемочным днем моделей взвешивали – продюсеры следили, чтобы они не набрали вес.

Меган Маркл

Меган Маркл

The Sun

Также, по словам одной из моделей, работавшей тогда с Меган, в павильоне было очень холодно. Кроме того, им часами приходилось ходить в тесных туфлях на каблуках, из-за чего в конце дня очень болели ноги.

Меган Маркл

Меган Маркл

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Меган Маркл
Место
Великобритания
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