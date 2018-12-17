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В королевской семье в Британии вспыхнул новый скандал: подробности

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Меган Маркл и принц Гарри проведут Рождество отдельно от принца Уильяма и Кейт Миддлтон, в доме которых традиционно собирается вся семья.

Принц Гарри и его супруга приняли решение отпраздновать традиционный семейный праздник в старой резиденции королевы Елизаветы II, которая расположена всего в паре километров от дома Уильяма и Кейт. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник в королевской семье.

В королевской семье в Британии вспыхнул новый скандал: подробности

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По словам источника, герцоги хотят собственное пространство и предпочитают проводить время отдельно от семьи старшего брата.

В королевской семье в Британии вспыхнул новый скандал: подробности

cosmo.ru

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Кейт Миддлтон дала Меган Маркл пощечину за то, что та грубо разговаривала с сотрудниками, работающими на герцогиню Кембриджскую.

Как писал OBOZREVATEL, принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл потеряли уже троих персональных помощников. Причиной проблем королевской семьи стало грубое поведение Маркл с персоналом, а также внезапное ухудшение характера принца Гарри.

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