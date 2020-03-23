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23 марта • обновлено в 13:38
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В королевской семье отменилась еще одна свадьба: пострадал брат Кейт Миддлтон

1.4т
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Брат Кейт Миддлтон, 32-летний Джеймс был вынужден отменить свою свадьбу с 29-летней француженкой Ализе Тевене из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене

Getty

Так, известно, что свадебная церемония Джеймса была запланирована на лето 2020 года. Однако теперь пара намерена пожениться после того, как вирус утихнет.

"Это очень печально, но просто непрактично проводить торжество в кризис. Они решили подождать, пока все их гости смогут приобщиться к свадьбе", – передает решение Джеймса его близкий знакомый.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что свадьба внучки королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Беатрис оказалась под угрозой срыва из-за коронавируса.

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Автор
Анна Михно
Персона
Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
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