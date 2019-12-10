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10 декабря • обновлено в 13:38
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В конкурсе ''Мисс Вселенная'' впервые приняла участие открытая лесбиянка. Фото

1.8т
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Представительница Мьянмы (Бирмы), 21-летняя Све Зин Хтет стала первой открытой лесбиянкой, которая приняла участие в конкурсе "Мисс Вселенная".

Как сообщает издание People, девушка не завоевала корону, однако донесла миру свой месседж: влюбляются в человека, а не в гендер. Отмечается, что в своей ориентации Хтет призналась за несколько дней до конкурса в личном интернет-блоге. Таким поступком модель стремится изменить отношение к ЛГБТК-сообщества в своей стране.

Све Зин Хтет

Све Зин Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зин Хтет

Све Зин Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зин Хтет

Све Зин Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

"Сложно, что в Бурме представителей ЛГБТК не принимают. Другие люди презирают их и дискриминируют... Но я чувствую, будто начала новую главу в жизни", — заявила конкурсантка.

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Све Зин Хтет

Све Зин Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зин Хтет

Све Зин Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зин Хтет

Све Зин Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зин Хтет

Све Зин Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Отмечается: то, что ее сексуально привлекают женщины, Све Зин Хтет осознала в возрасте 15-16. Последние три года девушка встречается с бирманской певицей Gae Gae, которая тоже до сих пор открыто не заявляла о своей ориентации.

Све Зин Хтет

Све Зин Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зин Хтет

Све Зин Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зин Хтет

Све Зин Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зин Хтет

Све Зин Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зин Хтет

Све Зин Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

Све Зин Хтет

Све Зин Хтет

Фото: instagram/swe_zin_htet

К слову, за пребывание в однополых отношениях законодательство Мьянмы предусматривает наказание в виде тюремного заключения, от 10 лет до пожизненного. В то же время, уточняет издание, "на практике этот закон не применяется".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году представительница Испании Анжела Понсе стала первой трансгендерной женщиной, которая приняла участие в конкурсе "Мисс Вселенная". Она не смогла попасть в топ-20, однако стала одной из самых запоминающихся конкурсанток.

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Автор
Кристина Долматова
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Росеяны вон в мoчу влюблены! Носятся со своей мoчой и с чужой, шо дуpень со стyпой! Мoченосцы, бля!
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