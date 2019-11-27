В Китае умер популярный актер: последние кадры с ним

35-летний тайваньско-канадский актер и модель Годфри Гао скончался на съемках китайского экшн-реалити Chase Me.

Отмечается, что Гао стало плохо во время бега на одном из этапов соревнований. Об этом сообщает BBC.

Гао упал примерно на середине дистанции и был спешно доставлен в госпиталь, но двухчасовые усилия медиков ни к чему не привели.

Годфри Гао стал первым мужчиной-азиатом, подписавшим контракт на рекламу люкс-бренда Louis Vuitton.

Как актер он снялся в фильмах и сериалах "Орудия смерти: Город костей", "Легенда древнего меча", "Нефритовый кулон", "Вспоминая Личуань" - всего порядка двух десятков проектов.

Последним фильмом, в котором снялся актер была фантастическая лента "Шанхайская крепость".

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, 24 ноября, умер известный актер кино, а также Национального театра русской драмы имени Леси Украинки Давид Бабаев.

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