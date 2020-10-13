В Киеве установят памятник Богдану Ступке

22 октября в Guramma Modern Asia (Днепровский спуск, 1) состоится Художественный вечер CREATIVE CHARITY EVENING в честь народного артиста Украины Богдана Ступки и благотворительный аукцион, целью которого является сбор средств на возведение памятника актеру.

В августе следующего 2021 года Богдану Ступке должно было исполниться 80 лет со дня его рождения. К этой дате планируется установка памятника возле Национального академического драматического театра им. Ивана Франко, где он работал. Для реализации замысла сын и внук актера – Остап и Дмитрий Ступки – приглашают почетных гостей, звезд театра и музыки на благотворительный аукцион и концерт памяти Богдана Ступки.

В рамках события состоится аукцион представленным личными вещами известного актера, винами из его частных коллекций, работами известных художников, художников и скульпторов. Все средства из него уйдут на будущее возведение памятника.

Гости события первыми увидят макет будущего проекта. Его представляют авторы – династия украинских скульпторов Владимир Чепелик и его сын Алексей Чепелик. Владимир Андреевич является одним из основателей Академии искусств Украины и Председатель Национального союза художников Украины.

Остап и Дмитрий Ступка пригласили своих звездных друзей на сцену, чтобы устроить художественный вечер в честь памяти актера. Впервые состоятся моноспектакля и театральные монологи от артистов украинского театра вперемешку с хитами музыкальных исполнителей (Олег Скрипка, Арсен Мирзоян, Анатолий Гнатюк, группы "Без ограничений" и "Скай").

Богдан Бенюк, Руслана Писанка, Андрей Романенко и Нина Матвиенко – каждый звездный гость расскажет свою личную историю, которая связана с Богданом Сильвестрович, и выполнят эксклюзивные моноспектакля. Со своими композициями к известным театральным постановкам и саундтреков в украинском кино посетит Украинский пианист Андрей Соловьев – основатель украинского фестивального движения "SOLOVIOV ART", композитор и аранжировщик. Специальный творческий сюрприз готовят организаторы и ведущие мероприятия – Остап и Дмитрий Ступки. -

"Мой отец говорил:" Делай дело честно с душой, и твое к тебе придет ". Его всегда окружали люди, которые были преданы своему делу и творчества. Он был очень очень общительным человеком. Многие из тех, кто бывал на его спектаклях в театре имел дело или даже беседу с папой, помнит о его мудрости и искренность, профессионализм и желание прославить Украину, " – говорит сын актера Остап Ступка.

Когда: 22 октября 2020.

Где: ресторан Guramma Modern Asia (Днепровский спуск, 1).

Цена билета: 1500 грн.