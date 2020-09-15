В Киеве толпа избила комика и ведущего "Телебачення Торонто"

На украинского комика, сценариста и соведущего социально-юмористического проекта "Телебачення Торонто" Егора Шатайло напали в Киеве несколько десятков человек. Причиной агрессии стали шутки о "традиционной украинской семье".

На странице проекта в Facebook сообщили, что Шатайло повалили на землю и залили лицо газом. Инцидент произошел перед выступлением комика на стендап-концерте. Отмечается также, что обошлось без серьезных травм.

"Несколько десятков молодых людей пришли на анонсированный стендап-концерт. Но денег на билеты, к сожалению, не было. Поэтому устроили блиц-общение с Егором. Напали на него: распылили газ в лицо, заставили извиниться перед народом Украины, выкрикивали что-то против ЛГБТ и скрылись", – говорится в сообщении.

В Киеве избили комика из-за шуток о "традиционной семье" . Facebook "Телебачення Торонто"

Егор Шатайло был избит в Киеве Facebook "Телебачення Торонто"

Уточняется, что агрессию спровоцировал пост Шатайло в Facebook, в котором тот пошутил "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты и вкладывать бабки в инновации". После избиения комика под постом также возник ажиотаж в комментариях – многие пользователи злорадствовали и радовались произошедшему. В настоящее время публикация удалена.

"Очень "мощно", когда несколько десятков ребят решили бороться против стендап-комика, который шутит о наших и традиционных, и не очень ценностях. И делает это, кстати, на украинском языке. Плюс делает это смешно и искренне. Ребята, лишенные чувства юмора, напали на яркого и смешного украинца, вместо того чтобы увидеть вокруг кучу реальных проблем... Это просто отвратительно", – подчеркнули на странице "Телебачення Торонто".

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