В Киеве проходили съемки нового клипа Тины Кароль. Видео

Оксана Воля Люди 21:52, 31.07.2020 Обновлено: 22:12, 31.07.2020

В Киеве проходили съемки нового клипа популярной украинской певицы Тина Кароль.

Так, видео бэкстейджа опубликовали в Telegram-канале "Ху*вый Киев". На нем видно, как в реку Днепр опускают на тросах машину, а на заднем фоне звучит песня артистки (ролик смотрите ниже).

Кароль также опубликовала в Instagram-сториз видео со съемок, как ей подарили торт. На нем написано "Тина Панда" и изображена маленькая фигурка певицы. Звезда пошутила, что это ее конкурентка.

"Вот и все, вот и все. Скучаю", – подписала артистка видео.

Видео со съемок клипа
Инстаграм-сториз Тины Кароль

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль спустилась в киевское метро, где исполнила попурри из своих самых известных хитов.

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