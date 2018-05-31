В Киеве открылся "Книжный Арсенал": главные новинки украинских издательств

В среду, 30 мая, в здании столичного комплекса "Мистецький Арсенал" открылся VІII международный фестиваль "Книжный Арсенал", который продлится по 3 июня включительно. В мероприятии примут участие порядка 200 украинских писателей и 100 гостей из разных страны мира. Более 150 издательств представили свои лучшие новинки, а дизайнеры и художники - выставочные проекты.

OBOZREVATEL заглянул на открытие "Книжного Арсенала" и расспросил издателей о рекомендуемых новинках художественной, научной и детской литературы.

"Покуда я тебя не обрету", Джон Ирвинг / Издательство "Фабула"

"Джона Ирвинга можно смело отнести к культовым авторам. Это тот писатель, который не уступает качеством своих произведений даже таким метрам, как Курт Воннегут или Рэй Брэдбери. Книга "Покуда я тебя не обрету" вышла в двух томах - продаются они вместе, так как это одна цельная история. А интересна она тем, как в ней раскрывается личность главного героя Джека Бернса. Это, к сожалению, вымышленный персонаж, но он настолько тесно и круто вплетен в реальность, что во время чтения просто захватывает дух".

"Здесь есть все, начиная от путешествий маленького мальчика с мамой по всей Европе в поисках отца, из-за чего дальше раскрывается глубокая история становления героя, до голливудской грязи, в том плане, что здесь можно найти даже такие имена как Харви Вайнштейн, здесь есть казусная ситуация с Арнольдом Шварценеггером… Почему рекомендуем именно эту книгу, потому что она на самом деле очень живая"

Цена за два тома 280.00 грн.

"Симмис", Нил Стивенсон / Издательство "Богдан"

"Книга новая, современная, украинский писатель и переводчик работал над ней около двух лет и вот на "Книжном Арсенале" она увидела свет. Это история о том, что будет в случае, если наступит конец света. Собственно, история о том, как взорвался Месяц, как люди готовились к этому два года, как встретили этот момент, и есть в книге даже раздел "5000 лет после". Одна из самых интересных новинок.

250.00 грн.

"Ажнабия на красной машине", Марина Гримич / Издательство "Нора.Друк"

"Ажнабия" с арабского - иностранка. Это книга об этнических браках между украинками и ливанцами. Марина Гримич сейчас проживает в Ливане и очень тесно общается с местным обществом, организовывает различные мероприятия. И эта книга написана с юмором, иронией, но есть в ней и глубокий слой - именно проблемы межэтнического общения, межэтнических браков. К этому же автор захватила немного истории Ливана, а это очень интересная страна. Читается легко, на одном дыхании".

Цена: 90.00 грн.

"Киевские каникулы", Наталья Тисовская

"Роман Натальи Тисовской, известной писательницы и переводчицы. Большинство читателей знают ее по переводам Джорджа Мартина. Но она еще и писательница, и вот ее книга "Киевские каникулы". А рассказывает она о приключениях американской девушки в Киеве, студентка программы приехала в столицу Украины, но не успела добраться до места назначения, как была ограблена и похищена. Дальше же начинаются приключения. Второй слой этой книги базируется на том, что главная героиня - студентка, приехвшая изучать судьбу и борьбу женщин во время Второй мировой войны. А изучает она конкретную личность, реальную - Людмилу Фою, которая работала как двойной агент. Изучая историю этой женщины, главная героиня проводит параллели с современной Украиной".

Цена: 95.00 грн.

"Изящное искусство забивать на все", Марк Мэнсон / Издательство "Наш формат"

"Книга-мировой хит, которая говорит, что человеку надо сосредоточиться только на важных вещах. Все остальное в ней - техника отвержения лишнего хлама, лишнего шума, информационного "фаст-фуда". Марк Мэнсон - блогер и журналист. Как он отмечает, из-за того, что мы сейчас видим много интересных историй в Instagram и Facebook, типа историй успеха, мы часто думаем, что являемся неудачниками. Но на самом деле он предлагает просто посмотреть вокруг и понять, что соцсети не являются настоящей жизнью. На основе этого Мэнсон рассказывает, как избавиться от всего ненужного и начать жить настоящей, полной жизнью".

Цена: 175.00 грн.

"Они бы и мухи не обидели", Славенка Дракулич / Издательство "Комора"

"Это публицистический текст о судебных процессах в Гааге с бывшими деятелями Югославии, которые массово казнили людей. Довольно непростая книга, но важная. Особенно в наше непростое время".

Цена: 100.00 грн.

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"Семь месяцев добровольного рабства", Ольга Мельник / Издательство "21"

"Книга рассказывает о путешествии автора на лайнере, где она была официанткой: знакомства с другими людьми, ее путешествия по странам. Краткое описание, плюс иллюстрации мест, где она побывала. Интересно, легко, читается на одном дыхании. Книга, чтобы отвести душу".

Цена: 140.00 грн.

"Акварели", Лидия Осталовская

"Акварели" - книга о периоде Второй мировой. Автор - еврейская художница, которая спаслась благодаря тому, что очень хорошо рисовала. Она попала в концлагерь и рисовала там для врача, который проводил над людьми опыты. На страницах книги она рассказывает о своей жизни после войны, как она вышла замуж за мультипликатора "Диснея", и как шла борьба за ее картины, которые она хотела вернуть".

Цена: 90.00 грн.

"Черничный мишка. Календарь мечтателей", Анастасия Волховская / Издательство "Vivat"

"Календарь 6-7-летних мечтателей. Содержит в себе кроме очень хороших акварельных иллюстраций календарь на каждый месяц, который наполнен разнообразными задания, скажем, день угощения друзей, день отправки писем... Таким образом можно довольно весело проводить с ребенком каждый месяц, вдохновляться на какие-то свои маленькие праздники. Ну и рассказывается немного о самом сказочном персонаже - черничном медвежонке. В целом, такая вот книга-интерактив".

Цена: 135.00 грн.

В отличие от прошлого года, где в рамках книжного фестиваля говорили о литературе во время войны и смехе во времена кризиса, темой "Книжного Арсенала-2018" стали проекты будущего.

Команда мероприятия предлагает гостям заглянуть в будущее и узнать, каковы грезы человечества, каким видят будущий мировой порядок и как противостоять дегуманизации во время столь ярких перемен и технологического прогресса, способного создать сверхчеловека.

Как упоминалось выше, на территории комплекса разместились более 150 издательств, уголки художников и арт-дизайнеров, фудкорты, музыкальная сцена и многое другое.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа дата премьеры фильма по роману Сергея Жадана "Ворошиловград".