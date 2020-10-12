В Киеве известный диджей поджег дом и побил автомобили. Видео

Ольга Веркалец Люди 22:43, 12.10.2020 Обновлено: 23:01, 12.10.2020

31-летний украинский диджей Ярослав Еременко, более известный как JARR, вечером 10 октября поджег фасад одного из зданий на Воздвиженке и скрылся. Его задержали патрульные.

Сначала в сети отмечали, что поджигателей было несколько. Однако впоследствии выяснилось, что злоумышленник был один. А уже 12 октября в Telegram-канале "Киев оперативный" сообщили, что виновником поджога стал известный диджей JARR. Также он побил кирпичом несколько автомобилей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Еременко побил кирпичом авто.
Патрульная полиция Киева

Отметим, что правоохранители обнаружили у Еременко во время задержания наркотические средства, из-за которых мужчина мог совершить незаконные действия. Злоумышленник объяснил патрульным, что решил поджечь здание от отчаяния. Он также заявил, что предупреждал жителей дома "не лезть не в свое дело".

Ярослав Еременко.
styleinsider.com.ua

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