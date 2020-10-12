В Киеве известный диджей поджег дом и побил автомобили. Видео

31-летний украинский диджей Ярослав Еременко, более известный как JARR, вечером 10 октября поджег фасад одного из зданий на Воздвиженке и скрылся. Его задержали патрульные.

Сначала в сети отмечали, что поджигателей было несколько. Однако впоследствии выяснилось, что злоумышленник был один. А уже 12 октября в Telegram-канале "Киев Оперативный" сообщили, что виновником поджога стал известный диджей JARR. Также он побил кирпичом несколько автомобилей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что правоохранители обнаружили у Еременко во время задержания наркотические средства, из-за которых мужчина мог совершить незаконные действия. Злоумышленник объяснил патрульным, что решил поджечь здание от отчаяния. Он также заявил, что предупреждал жителей дома "не лезть не в свое дело".

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