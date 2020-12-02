В Киеве исчез известный музыкант Александр Деревянко

В Киеве без вести пропал известный музыкант и аранжировщик Александр Деревянко. В последний раз его видели 29 ноября в больнице №15 Подольского района.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua. Отмечается, что мужчину госпитализировали с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму. По словам врачей, он был в состоянии алкогольного опьянения. Из больницы Деревянко отпустили и он ушел в неизвестном направлении, однако домой не вернулся. Телефоны Александра не отвечают уже в течение недели.

В Киеве исчез музыкант Александр Деревянко dtp.kiev.ua

Как пишет telegra.ph, позже выяснилось, что об исчезновении Деревянко еще 27 ноября заявили его ученики. Когда полиция открыла квартиру музыканта – в двери нашла воткнутую записку: "Уехал в командировку. Звоните!".

Друг Александра сказал, что почерк похож на его telegra.ph

"Это очень странно, так как Александр уже более 10 лет работает дома и не ездит ни в какие командировки. Кроме того, он внимательно относится к своему здоровью и точно не стал бы лишний раз путешествовать в разгар пандемии", – заявил друг артиста.

telegra.ph

telegra.ph

Близкие музыканта просят тех, кто видел Александра после 22 ноября, сообщить в полицию.

Как писал OBOZREVATEL, 16 ноября в Харькове скончался известный режиссер и педагог Леонид Садовский, которого 14 ноября жестоко избили недалеко от дома. Ему был 71 год.