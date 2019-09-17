"В Киеве была яма": Иво Бобул назвал отличие Украины от России

Народный артист Украины Иво Бобул считает, что Украина намного меньше, чем Россия, заботится о своих талантах – звездах эстрады и шоу-бизнеса.

В эфире ObozTV артист признался, что не осуждает украинских звезд, перебравшихся в РФ, однако сам там выступать не намерен.

"В последнее время, когда мне все надоело, когда начали на радио говорить – вы не формат, вы не те песни поете, вы нафталин – мне так стало обидно за себя. За державу стало обидно. Почему государство дает возможность кому-то говорить обо мне такое? Кто имеет право, кто руководит этим всем базаром, что можно послать нафиг этого талантливого артиста, потом того?" – заявил Бобул.

"Тогда в первый раз я задумался, почему я не остался там. Там другая политика, там любят таланты. Что бы мы не говорили, они наши враги, но они ценят таланты. Со всего мира кто к ним едет и хочет быть там – он будет там. Будет раскручен, при деньгах, с уважением. В Украине этого никогда не было. Сколько я помню за 45 лет сцены – чтобы ты в своем государстве кем-то стал, надо было сначала поехать в Москву, чтобы тебя показали по телевидению", – отметил он.

Артист подчеркнул, что сейчас он бы не поехал в Россию из-за войны: "Это очень больно. Я знаю ребят, которые выходили из Иловайска, я встречался со многими, ездил туда с концертами. Я все это видел. Это очень страшно".

Бобул при этом отметил, что не осуждает Софию Ротару, проживающую в РФ.

"Артист не имеет границ. Она там жила долго, много лет. И много наших артистов там жили. Россия из нее сделала звезду, а не Украина, к сожалению. У Украины такой мегазвезды нет, а Россия имеет", – подчеркнул он.

"Был Советский Союз, и туда забирали лучших из лучших. Потому так и было – столица Москва, должно быть самое лучшее, а в Киеве всегда была яма, и по сегодняшний день яма. Выбраться очень тяжело", – заявил народный артист.

По его мнению, признания в Украине добиться практически невозможно: "Чтобы было какое-то признание, чтобы сказать – у нас есть такой певец, есть такая певица, есть такой конструктор, есть большое предприятие, которым мы гордимся, у нас врачи – я никогда такого не слышал. Только когда куда-то едут, там что-то делают, тогда говорят – видите, это же из Украины. Это стыдоба!"

fakty.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, народный артист Украины Иво Бобул также заявил, что зарубежная эстрада отличается от украинской тем, что там нет своего "поющего ректора" Михаила Поплавского.

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