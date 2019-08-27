В катастрофе разбился известный композитор с семьей

В Швейцарских Альпах на легкомоторном самолете Pipe разбился на смерть известный британский композитор Джонатан Голдштейн с женой и маленькой дочерью.

По данным The Sun, он был за штурвалом, когда произошла трагедия во время полета в Италию, причина на данный момент неизвестна.

Самолет разбился над перевалом у итальянской границы. Известно, что полет длился чуть больше часа. Семья отправилась из Лондона в субботу утром и приземлилась во французском Труа, затем Голдштейн с женой отправился в Швейцарию. Полиция подтвердила, что их тела вместе с ребенком были найдены на месте крушения.

Умер Джонатан Голдштейн – маршрут самолета thesun

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Крушение самолета с Голдштейном thesun

"Небольшой самолет типа Pipe взлетел около 9 часов утра из аэродрома Водуа. По неясным на данный момент причинам самолет потерпел крушение около 10:25 утра и загорелся", – сказано в сообщении полиции.

50-летний Джонатан Голдштейн и 36-летняя Ханна поженились три года назад. Супруга композитора играла в составе оркестра BBC и Лондонского симфонического оркестра. Недавно у них родилась дочь.

Голдштейн писал музыку к голливудским кинофильмам и сериалам, среди которых "Мыс страха" Мартина Скорсезе.

Жена Голдштейна Ханна с дочерью thesun

Голдштейн с женой thesun

Джонатан и Ханна Голдштейн в самолете thesun

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