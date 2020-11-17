В Канаде умерла Анна Кисиль: что известно о любимице украинских звезд-гастролеров

Во вторник, 17 ноября, в Канаде скончалась известная украинка Анна Кисиль.

О печальном известии сообщила народная артистка Мария Бурмака на своей странице в Facebook.

"Не стало Aнны Кисиль. Украинский Торонто – это была она. Видимо, все украинские артисты, которые были в Канаде, выступали в ее "Золотом Льве", она всегда приглашала в гости", – написала Мария.

По ее словам, Анна была очень добрым и отзывчивым человеком.

"Однажды сказала мне: "Если у тебя что-то произойдет в Канаде, у тебя всегда есть мой дом". Великая украинка. Хорошая и красивая сердцем и душой. Видимо, Богу ты стала нужнее. Спасибо, Аня, что ты была", – добавила артистка.

Известно, что Анна Кисиль проживала в Канаде в городе Торонто. Она была владелицей знаменитого ресторана "Золотой Лев", который часто посещали звезды-гастролеры.

Стоит отметить, что украинка была вторым заместителем президента Всемирного конгресса украинцев, а также председателем Всемирной федерации украинских женских организаций и членом Управы конгресса украинцев Канады.

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