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В Канаде нелепо погиб популярный рэпер: что произошло

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Популярный рэпер Джон Мак-Мюррей погиб во время съемок музыкального клипа в Канаде. Он не удержался на крыле самолета и упал.

Ему было 34 года. Об этом сообщает Huffpost Canada со ссылкой на его менеджеров.

В Канаде нелепо погиб популярный рэпер: что произошло
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Мак-Мюррей скончался в результате падения с самолета - он совершал трюк, во время которого должен был пройтись по крылу летящего воздушного судна Cessna, но не удержался.

"Джон держался за крыло, пока не стало слишком поздно, и когда он его отпустил, у него уже не оставалось времени раскрыть парашют", - заявили его агенты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве похоронили солиста ''Нэнси'', который скончался несколько дней назад.

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