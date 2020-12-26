В Калифорнии продали ранчо Майкла Джексона за 22 млн долларов. Фото

Знаменитое ранчо Neverland, которое принадлежало поп-королю Майклу Джексону, продали в Калифорнии.

Как сообщает ВВС поместье легендарного певца купил бывший его друг миллиардер Рон Беркл за 22 млн долларов. При этом, в 2015 году стоимость ранчо оценивали в 100 млн долларов.

Территория на Neverland. Instagram neverlxndranch

Поместье Neverland. Instagram neverlxndranch

Стоит отметить, что поместье Neverland занимает площадь около 2700 акров (более 1000 га). На территории есть 22 постройки, несколько гостевых домов, бассейн, баскетбольная площадка, теннисный корт и кинотеатр на 50 мест.

К слову, Джексон купил ранее поместье за 19,5 млн долларов. Назвал ранчо певец Neverland в честь вымышленного острова, на котором дети никогда не взрослеют, из сказочных повестей Дж. М. Барри о Питере Пене. В марте 2008 года Джексон переоформил поместье на имя компании Colony Capital LLC. Вход на эту территорию был полностью закрыт, и бывшее поместье артиста пришло в упадок. После смерти Джексона в 2009 году ранчо Neverland переименовали в Sycamore Valley Ranch.

Ранчо Neverland. Instagram neverlxndranch

Дом на ранчо Neverland. Instagram neverlxndranch

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее семья Майкла Джексона выиграла суд против создателей скандального фильма "Покидая Неверленд".