В Калифорнии продали ранчо Майкла Джексона за 22 млн долларов. Фото

Знаменитое ранчо Neverland, которое принадлежало поп-королю Майклу Джексону, продали в Калифорнии.

Как сообщает ВВС поместье легендарного певца купил бывший его друг миллиардер Рон Беркл за 22 млн долларов. При этом, в 2015 году стоимость ранчо оценивали в 100 млн долларов.

Стоит отметить, что поместье Neverland занимает площадь около 2700 акров (более 1000 га). На территории есть 22 постройки, несколько гостевых домов, бассейн, баскетбольная площадка, теннисный корт и кинотеатр на 50 мест.

К слову, Джексон купил ранее поместье за 19,5 млн долларов. Назвал ранчо певец Neverland в честь вымышленного острова, на котором дети никогда не взрослеют, из сказочных повестей Дж. М. Барри о Питере Пене. В марте 2008 года Джексон переоформил поместье на имя компании Colony Capital LLC. Вход на эту территорию был полностью закрыт, и бывшее поместье артиста пришло в упадок. После смерти Джексона в 2009 году ранчо Neverland переименовали в Sycamore Valley Ranch.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее семья Майкла Джексона выиграла суд против создателей скандального фильма "Покидая Неверленд".