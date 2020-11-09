В каком доме живет Иван Дорн: певец впервые рассказал о своем особняке. Видео

Известный украинский певец Иван Дорн рассказал, в каком доме живет вместе со своей семьей.

Так, в новом выпуске YouTube-проекта "Осторожно, Собчак" с Ксенией Собчак Дорн отметил, что проживает в 20 км от Киева – в поселке возле Вышгорода (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам исполнителя, он приобрел загородный особняк в 2016 году в коттеджном городке Goodlife (поселок Лебедевка). Рядом с его домом – Киевское водохранилище, а само жилище расположен в лесу.

Дорн рассказал Собчак, в каком доме живет. Скриншот видео "Осторожно, Собчак!"

"Мне нравится это место – там нет заборов. Мы с соседями общаемся, тусим вместе, дети вместе играют", – отметил певец.

По некоторым данным, площадь дома Ивана Дорна – 350 квадратных метров. Коттедж имеет три этажа, прямо со двора можно выйти к затоке Днепра.

Как выглядит дом Ивана Дорна. Вести

Дом Ивана Дорна. Скриншот видео "Осторожно, Собчак!"

Примерная стоимость загородной недвижимости в коттеджном городке Goodlife, площадью от 300 кв. м – 500 тысяч долларов. На территории городка – рестораны, сауны, оздоровительные комплексы, спортивные площадки, яхт-клуб и другое.

Территория загородного комплекса, где живет Дорн. Goodlife park

Загородный коттеджный комплекс, где живет Дорн. Goodlife park

На территории коттеджного городка есть детский сад . Goodlife park

Территория коттеджного городка. Goodlife park

Территория коттеджного городка. Goodlife park

Территория коттеджного городка. Goodlife park

Дом Дорна находится рядом с водохранилищем и Днепром. Goodlife park

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал свой загородный особняк под Киевом, в котором живет вместе с супругой Лилией и сыном Леоном.