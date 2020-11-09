В каком доме живет Иван Дорн: певец впервые рассказал о своем особняке. Видео

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Иван Дорн рассказал, в каком доме живет

Известный украинский певец Иван Дорн рассказал, в каком доме живет вместе со своей семьей.

Так, в новом выпуске YouTube-проекта "Осторожно, Собчак" с Ксенией Собчак Дорн отметил, что проживает в 20 км от Киева – в поселке возле Вышгорода (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам исполнителя, он приобрел загородный особняк в 2016 году в коттеджном городке Goodlife (поселок Лебедевка). Рядом с его домом – Киевское водохранилище, а само жилище расположен в лесу.

Дорн рассказал Собчак, в каком доме живет

"Мне нравится это место – там нет заборов. Мы с соседями общаемся, тусим вместе, дети вместе играют", – отметил певец.

По некоторым данным, площадь дома Ивана Дорна – 350 квадратных метров. Коттедж имеет три этажа, прямо со двора можно выйти к затоке Днепра.

Как выглядит дом Ивана Дорна
Дом Ивана Дорна

Примерная стоимость загородной недвижимости в коттеджном городке Goodlife, площадью от 300 кв. м – 500 тысяч долларов. На территории городка – рестораны, сауны, оздоровительные комплексы, спортивные площадки, яхт-клуб и другое.

Территория загородного комплекса, где живет Дорн
Загородный коттеджный комплекс, где живет Дорн
На территории коттеджного городка есть детский сад
Территория коттеджного городка
Территория коттеджного городка
Территория коттеджного городка
Дом Дорна находится рядом с водохранилищем и Днепром

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал свой загородный особняк под Киевом, в котором живет вместе с супругой Лилией и сыном Леоном.

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