В Италии напечатали исторический роман о Голодоморе в Украине

Юля Ухина Люди 16:02, 1.12.2020 Обновлено: 16:51, 1.12.2020

В Италии напечатали книгу, посвященную событиям во время Голодомора в Украине. Исторический роман "Holodomor. Primavera in Ucraina" написал известный политолог, историк и писатель Руджеро Д'Алессандро.

Об этом сообщили на Facebook-странице посольства Украины в Италии. Отмечается, что это уникальное явление в мировой литературе.

Роман "Holodomor. Primavera in Ucraina": о чем говорится в книге

В книге говорится об истории майора советской армии Михаила Саломова. Его направляют в Украину для участия в мероприятиях по уничтожению местного населения.

Роман "Holodomor. Primavera in Ucraina" Руджеро Д'Алессандро
Facebook-страница посольства Украины в Италии

Впрочем, под влиянием человеческих эмоций и поражен жестокостью своих руководителей, Саломов прекращает выполнять преступные приказы и начинает помогать украинцам пережить эти страшные времена.

"Теперь итальянцы могут узнать правду о Голодоморе не только из научных исследований, таких как "Голодомор в Украине. Забытый геноцид" Этторре Чинелли и "Великий голод" Энн Эпплбаума, но и из исторического романа Д'Алессандро", – отметили в публикации.

Facebook-страница посольства Украины в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 28 ноября, прошел День памяти жертв голодоморов и репрессий. Многие украинские знаменитости в социальных сетях вспомнили о трагедии и написали трогательные обращения.

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