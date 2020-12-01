В Италии напечатали исторический роман о Голодоморе в Украине

В Италии напечатали книгу, посвященную событиям во время Голодомора в Украине. Исторический роман "Holodomor. Primavera in Ucraina" написал известный политолог, историк и писатель Руджеро Д'Алессандро.

Об этом сообщили на Facebook-странице посольства Украины в Италии. Отмечается, что это уникальное явление в мировой литературе.

В книге говорится об истории майора советской армии Михаила Саломова. Его направляют в Украину для участия в мероприятиях по уничтожению местного населения.

Впрочем, под влиянием человеческих эмоций и поражен жестокостью своих руководителей, Саломов прекращает выполнять преступные приказы и начинает помогать украинцам пережить эти страшные времена.

"Теперь итальянцы могут узнать правду о Голодоморе не только из научных исследований, таких как "Голодомор в Украине. Забытый геноцид" Этторре Чинелли и "Великий голод" Энн Эпплбаума, но и из исторического романа Д'Алессандро", – отметили в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 28 ноября, прошел День памяти жертв голодоморов и репрессий. Многие украинские знаменитости в социальных сетях вспомнили о трагедии и написали трогательные обращения.