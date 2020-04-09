В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы

Российский композитор и певец Игорь Николаев, у которого диагностировали пневмонию, опубликовал фото в инвалидном кресле, сделанное в больнице в Коммунарке.

Так, снимок появился на странице артиста в Instagram.

Игорь Николаев teleprogramma.pro

В кадре Николаев сфотографирован в инвалидной коляске и с маской на лице. По коридору больницы его везет врач в защитном костюме.

В подписи к фото композитор рассказал, что он уже выздоровел и находится дома.

"Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации – не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно!", – пишет артист.

В комментариях поклонники пожелали Николаеву здоровья. Однако были и те, кто отметил, что в Коммунарке лечатся либо богатые, либо звезды, а простые люди находятся в обычных больницах, где даже не хватает лекарств.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала, как певец выглядит после болезни.