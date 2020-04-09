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9 апреля • обновлено в 16:46
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В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы

4.1т
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Российский композитор и певец Игорь Николаев, у которого диагностировали пневмонию, опубликовал фото в инвалидном кресле, сделанное в больнице в Коммунарке.

Так, снимок появился на странице артиста в Instagram.

Игорь Николаев

Игорь Николаев

teleprogramma.pro

В кадре Николаев сфотографирован в инвалидной коляске и с маской на лице. По коридору больницы его везет врач в защитном костюме.

В подписи к фото композитор рассказал, что он уже выздоровел и находится дома.

"Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно!", – пишет артист.

В комментариях поклонники пожелали Николаеву здоровья. Однако были и те, кто отметил, что в Коммунарке лечатся либо богатые, либо звезды, а простые люди находятся в обычных больницах, где даже не хватает лекарств.

В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала, как певец выглядит после болезни.

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Автор
Анна Михно
Персона
Игорь Николаев (певец)
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Petrova Anula
Petrova Anula
Знакомая недавно попала в простую больницу в России с инфарктом, все лекарства были.
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