В Индии выбрали "Мисс Транскоролеву": как она выглядит. Фото
В Индии состоялся конкурс красоты среди трансгендерных женщин – "Мисс Транскоролева". Его победительницей стала модельер и стилист Шайне Сони.
Об этом сообщает издание CNN. По словам инсайдеров, теперь женщина намерена защищать на мировой сцене права трансгендеров, угнетаемых на ее родине. В 2021 году она примет участие в конкурсе "Мисс Международная королева".
Что известно о победительнице конкурса "Мисс Транскоролева"
Сони, которая родилась мальчиком, с юных лет идентифицировала себя как девочку. Она подвергалась давлению со стороны родственников и друзей, которые требовали, чтобы она вела себя соответственно ее биологическому полу.
Шайне ушла из дома в 17 лет, поступив в Национальный институт технологии моды, затем основала собственный бренд и начала принимать гормоны.
В течение последних нескольких лет модельер и другие активисты в Индии выступали в защиту прав ЛГБТ. Также они добивались проведения в школах уроков толерантности.
Конкурс "Мисс Транскоролева" впервые был проведен в Индии в 2017 году. Он включает в себя все атрибуты традиционного конкурса красоты: фотосессию, конкурс талантов, дефиле, тщательно продуманные костюмы, судей и сотни зрителей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве выбрали самую красивую обладательницу пышных форм в Украине – "Мисс Plus Size". Ей стала уроженка города Вилково Наталья Степановская, которая ныне проживает в Одессе.