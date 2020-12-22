В Индии выбрали "Мисс Транскоролеву": как она выглядит. Фото

В Индии состоялся конкурс красоты среди трансгендерных женщин – "Мисс Транскоролева". Его победительницей стала модельер и стилист Шайне Сони.

Об этом сообщает издание CNN. По словам инсайдеров, теперь женщина намерена защищать на мировой сцене права трансгендеров, угнетаемых на ее родине. В 2021 году она примет участие в конкурсе "Мисс Международная королева".

Шайне Сони стала победительницей конкурса "Мисс Транскоролева" в Индии Instagram Шайне Сони

Что известно о победительнице конкурса "Мисс Транскоролева"

Сони, которая родилась мальчиком, с юных лет идентифицировала себя как девочку. Она подвергалась давлению со стороны родственников и друзей, которые требовали, чтобы она вела себя соответственно ее биологическому полу.

Шайне ушла из дома в 17 лет, поступив в Национальный институт технологии моды, затем основала собственный бренд и начала принимать гормоны.

В течение последних нескольких лет модельер и другие активисты в Индии выступали в защиту прав ЛГБТ. Также они добивались проведения в школах уроков толерантности.

Шайне Сони Instagram Шайне Сони

Шайне Сони Instagram Шайне Сони

Шайне Сони Instagram Шайне Сони

Шайне Сони Instagram Шайне Сони

Шайне Сони Instagram Шайне Сони

Конкурс "Мисс Транскоролева" впервые был проведен в Индии в 2017 году. Он включает в себя все атрибуты традиционного конкурса красоты: фотосессию, конкурс талантов, дефиле, тщательно продуманные костюмы, судей и сотни зрителей.

Шайне Сони победила в конкурсе "Мисс Транскоролева" Instagram Шайне Сони

Шайне Сони с участницами конкурса "Мисс Транскоролева" cnn.com

Конкурс "Мисс Транскоролева" в Индии cnn.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве выбрали самую красивую обладательницу пышных форм в Украине – "Мисс Plus Size". Ей стала уроженка города Вилково Наталья Степановская, которая ныне проживает в Одессе.