В Индии выбрали "Мисс Транскоролеву": как она выглядит. Фото

В Индии состоялся конкурс красоты среди трансгендерных женщин – "Мисс Транскоролева". Его победительницей стала модельер и стилист Шайне Сони.

Об этом сообщает издание CNN. По словам инсайдеров, теперь женщина намерена защищать на мировой сцене права трансгендеров, угнетаемых на ее родине. В 2021 году она примет участие в конкурсе "Мисс Международная королева".

Сони, которая родилась мальчиком, с юных лет идентифицировала себя как девочку. Она подвергалась давлению со стороны родственников и друзей, которые требовали, чтобы она вела себя соответственно ее биологическому полу.

Шайне ушла из дома в 17 лет, поступив в Национальный институт технологии моды, затем основала собственный бренд и начала принимать гормоны.

В течение последних нескольких лет модельер и другие активисты в Индии выступали в защиту прав ЛГБТ. Также они добивались проведения в школах уроков толерантности.

Конкурс "Мисс Транскоролева" впервые был проведен в Индии в 2017 году. Он включает в себя все атрибуты традиционного конкурса красоты: фотосессию, конкурс талантов, дефиле, тщательно продуманные костюмы, судей и сотни зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве выбрали самую красивую обладательницу пышных форм в Украине – "Мисс Plus Size". Ей стала уроженка города Вилково Наталья Степановская, которая ныне проживает в Одессе.