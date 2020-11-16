В группе 'Бумбокс' разъяснили ситуацию с 'прекращением' полицией концерта во Львове

В СМИ начали распространять информацию о том, что во Львове полиция "прекратила" концерт популярной группы "Бумбокс". В пресс-службе разъяснили ситуацию.

По их словам, журналисты "раздули из мухи слона". Соответствующее заявление опубликовано на странице в Facebook.

"Уважаемые журналисты! Мы до последнего надеялись, что вы не будете раздувать из мухи слона, тем более что единственная муха достойная внимания – это Муха. Но вы не успокаиваетесь – Интернет заполонили статьи с заголовками вроде "Полиция прекратила концерт "Бумбокса" из-за нарушения карантина", "На организатора концерта в Malevich составили протокол за людей без масок и дистанции", "Во Львове полиция прекратила концерт "Бумбокса" за нарушения карантина. В клубе говорят: всех норм придерживались", – написали в посте.

Затем в организации рассказали, как все происходило на самом деле. Так, группа провела концерт до конца, и никто его не прерывал.

"А теперь как все было на самом деле. "Бумбокс" отыграют концерт в концерт-холле "Маlevich" (13.11.20). Количество людей ограничена нормами, на входе меряют температуру, тем у кого нет маски – ее выдают. Концерт-холл разделен на несколько зон, за каждым, кто купил билет, закреплено свое место. Волонтеры и охрана готовы прийти на помощь. Концерт проходит отлично, ближе к концу люди начинают вставать. Никто этого не отрицает. Вы представляете, рок-н-ролл так действует на людей. Даже в карантин. "Бумбокс" доигрывают концерт, за пять минут до 22:00 в клубе остается только технический персонал и работники клуба. Полиция приезжает после концерта, все очень корректно, организаторы концерта, Big Show, подписывают протокол, на следующей неделе ждем развития событий. Спасибо всем журналистам, кто помнит о профессиональной этике и перезвонил чтобы уточнить подробности", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бумбокс" выпустили клип "Ангела" из последнего альбома "Таємний код: Рубікон". Видео на песню стало одновременно и откровением, и попыткой показать, что разрушает нашу страну уже 30 лет после обретения Независимости.