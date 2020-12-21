В Госпогранслужбе высказались о приезде Моргенштерна в Украину с концертами

В Государственной пограничной службе рассказали, что не знают, кто из оперативных сотрудников ведомства уже начал проверять российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), который планирует провести три концерта в Украине в 2021 году.

По их словам, проверка должна проводиться именно на границе или может осуществляться и раньше. Это происходит в случае поступления информации о нарушениях украинского законодательства иностранцем, пишет "Радио Свобода".

Как сообщил представитель ведомства Андрей Демченко, если появится информация, что Моргенштерн посещал временно оккупированный Крым, то ему будет запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Моргенштерн планирует провести три концерта в Украине Sm News

Напомним, что в прошлом году концерт Моргенштерна в Одессе обернулся скандалом. Во время своего выступления рэпер назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже "е**ной показухой". Позже свое недовольство тем, что произошло, высказало множество украинцев. Они обвинили артиста в том, что тот иронизирует над смертью людей.

Что еще известно о рэпере Моргенштерне

Моргенштерн стал популярным в 2018 году, когда из видеоблогера переквалифицировался в музыканта и рэпера. Выпустив первый мини-альбом Hate Me– начал давать концерты и снимать провокационные клипы, в которых чаще всего появлялся в образе богатого парня, которого окружают девушки и слава.

На личной странице в соцсети Instagram у рэпера часто можно заметить видео и фото, на которых он позирует обнаженным.

С 2017 года Моргенштерн состоял в близких отношениях с Диларой Зинатуллиной. По словам Алишера, в конце 2019 года он предложил девушке сделать их "свободными", но Дилара не согласилась и пара разошлась. Однако в ноябре 2020 года они возобновили свои отношения.

Как выглядит Моргенштерн "Городской репортер"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный рэпер и блогер Алишер Моргенштерн попал в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" по версии издания Forbes. Он занял первое место в категории "Музыка", тем самым став успешным молодым музыкантом России.