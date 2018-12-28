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''В глазах ужас'': муж Пугачевой удивил фанатов новым фото

1.1тЧитать материал на украинском

Популярный российский комик, муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин удивил пользователей сети своим новым фото. Так, юморист разместил снимок на котором он запечатлен в кожаной куртке.

Многие фолловеры артиста отметили, что он выглядит напуганным. Снимок Галкин разместил на своей странице в Instagram.

''В глазах ужас'': муж Пугачевой удивил фанатов новым фото

Politeka

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Не люблю фотосессии. Приходится хотя бы раз в три года фотографироваться на афиши/обложки. Мало кому доверяю. @vshirokov - один из немногих, чей дружелюбный подход и безусловный профессионализм позволяет провести эти несколько часов в студии чуть легче, чем обычно. На этой фотке Володя запечатлел моё внутреннее состояние на любой фотосессии 😂 Мастер @vshirokov, что сказать 🤷🏻‍♂️

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Пользователи сети отметили, что Галкин выглядит грустно, а его глаза наполнены ужасом.

''В глазах ужас'': муж Пугачевой удивил фанатов новым фото
''В глазах ужас'': муж Пугачевой удивил фанатов новым фото
''В глазах ужас'': муж Пугачевой удивил фанатов новым фото

Отметим, что Галкин получил комплименты не только от своих поклонников, но и от российской ведущей и певицы Ольги Бузовой.

''В глазах ужас'': муж Пугачевой удивил фанатов новым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая ранее объявляла о завершении карьеры певицы, недавно подтвердила слухи о возвращении на сцену. Так, артистка даст юбилейный концерт в честь 70-летия. Об этом также сообщил ее муж Максим Галкин в социальной сети.

Шоу под названием "Алла Пугачева. P.S" состоится в Москве на сцене Кремлевского дворца 17 апреля 2019 года.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Максим ГалкинАлла Пугачева
Место
Россия
Тег
Новости России
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