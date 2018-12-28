''В глазах ужас'': муж Пугачевой удивил фанатов новым фото

Популярный российский комик, муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин удивил пользователей сети своим новым фото. Так, юморист разместил снимок на котором он запечатлен в кожаной куртке.
Многие фолловеры артиста отметили, что он выглядит напуганным. Снимок Галкин разместил на своей странице в Instagram.
Politeka
Не люблю фотосессии. Приходится хотя бы раз в три года фотографироваться на афиши/обложки. Мало кому доверяю. @vshirokov - один из немногих, чей дружелюбный подход и безусловный профессионализм позволяет провести эти несколько часов в студии чуть легче, чем обычно. На этой фотке Володя запечатлел моё внутреннее состояние на любой фотосессии 😂 Мастер @vshirokov, что сказать 🤷🏻♂️
Пользователи сети отметили, что Галкин выглядит грустно, а его глаза наполнены ужасом.
Отметим, что Галкин получил комплименты не только от своих поклонников, но и от российской ведущей и певицы Ольги Бузовой.
Как сообщал OBOZREVATEL, примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая ранее объявляла о завершении карьеры певицы, недавно подтвердила слухи о возвращении на сцену. Так, артистка даст юбилейный концерт в честь 70-летия. Об этом также сообщил ее муж Максим Галкин в социальной сети.
Шоу под названием "Алла Пугачева. P.S" состоится в Москве на сцене Кремлевского дворца 17 апреля 2019 года.
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