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16 марта • обновлено в 10:52
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В Германии оценили шансы Little Big на Евровидении-2020

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Немецкий журналист Андре Баллин оценил шансы российской группы Little Big на победу в Евровидении-2020.

Так, по его словам, коллектив может стать лидером конкурса из-за того, что имеет довольно много поклонников в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии. Кроме того, песня, с которой россияне выступят на Евровидении, – Uno – может стать такой же заразительной, как Skibidi. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Группа Little Big

Группа Little Big

Фото: russian.rt.com

Журналист также напомнил, что Little Big запустили флешмоб, побуждающий фанатов подражать движениям участников группы.

"И они приняли вызов: в интернете появились уже сотни более или менее оригинальных видео, на которых молодые люди двигают коленями под музыку Uno, стараясь при этом сделать максимально серьезное выражение лица", – заключил автор статьи.

Группа Little Big

Группа Little Big

Фото: hellomagazine.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Яна Рудковская раскритиковала песню Uno группы Little Big для Евровидения-2020. Продюсер Димы Билана призналась, что она ожидала большего.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
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