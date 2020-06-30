В фильме о Евровидении Киркорова показали геем: подробности

Российский певец Филипп Киркоров вдохновил американского актера Дэна Стивенса на его персонажа в новом фильме от Netflix "Евровидение: История огненной саги".

Так, актер сыграл роль российского певца Александра Лемтова, который по сюжету должен отправиться на музыкальный конкурс. По словам Стивенса, перевоплотиться в образ ему помогали записи с участием Киркорова, пишет USA Today.

"Я изучил тему, отсмотрел очень много разных артистов, но в первую очередь мой персонаж основан на Филиппе Киркорове. Знаете, все эти роскошные наряды, поведение на сцене – что-то похожее на Джорджа Майкла", – поделился он.

Кадр из фильма "Евровидение: История огненной саги" (источник – USA Today)

По сюжету фильма, российский певец считает себя королем мира, дружит с греками и носит бархатные пиджаки с причудливым орнаментом. А еще он публично отрицает очевидное. "Лемтов, ты гей?" – в лоб спрашивает его одна из героинь фильма. Тот отвечает: "Что? Нет! Конечно, нет. Я русский. В России нет геев".

Кадр из фильма "Евровидение: История огненной саги" (источник – USA Today)

Напомним, что "Евровидение: История огненной саги" – это фильм, повествующий об исландских певцах Ларсе Эрикссоне и Сигрите Эриксдоттир и их участии в Евровидении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Джамала снялась в комедийной ленте "Евровидение: История огненной саги", который вышел Netflix. Она также делилась подробностями о новом актерском опыте.