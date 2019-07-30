"В фартуке на голое тело": Потап сделал интимное признание о Каменских

Украинский шоумен и музыкант Потап (Алексей Потапенко) рассказал интимные подробности о семейной жизни с певицей Настей Каменских.
Так, за кулисами фестиваля "Жара" в Баку (Азербайджан), Потапенко заявил, что чувствует себя счастливым в браке – жена заботится о нем и ходит по дому голой. Ролик с разговором с Потапом и Настей опубликован на фан-страничке Потапа и Насти в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Сейчас у меня вообще нету стресса: классная жизнь, молодая жена, она следит за мной, собирает мне чемодан, она роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну, вот что может быть лучше?" – рассказал Алексей о семейной жизни.
Потап и Настя Каменских
ГолосUA
Каменских, в свою очередь, рассказала, что они с Потапом планируют продолжить свой медовый месяц. Они улетели на курорт "доотдыхать", о чем артистка написала на личной странице в Instagram.
"Мы едем "доотдыхать", доделать свой медовый месяц. Совсем скоро", – поделилась Настя, при этом не раскрывая название курорта, куда они отправились с супругом.
"Долгий путь проделали сегодня, но наконец-то мы на месте! С этой секунды мой отдых начался", – рассказала артистка.
-Ходит дома в фартуке на голое тело Голенький на кухне, на тебе лишь фартук..🤫🔥 П.С. Спасибо огромнейшее одному человечку за это видео💛 • • • @kamenskux @mozgiband #жара #жара2019 #потапинастя #пин #семьяпотапенко #потапенко #каменских #музтв #mozgi #nk #bearanddiamond #настякаменских #потап #птп
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась тайная свадьба Каменских и Потапенко.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться с отдыха.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
Позже шоумен признался, что медового месяца семейной паре оказалось мало, потому они отправились в Прагу.
Выяснились интересные подробности о браке Потапа и Насти: оказалось, что официально пара поженилась еще в октябре 2018 года.
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