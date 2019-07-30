"В фартуке на голое тело": Потап сделал интимное признание о Каменских

Украинский шоумен и музыкант Потап (Алексей Потапенко) рассказал интимные подробности о семейной жизни с певицей Настей Каменских.

Так, за кулисами фестиваля "Жара" в Баку (Азербайджан), Потапенко заявил, что чувствует себя счастливым в браке – жена заботится о нем и ходит по дому голой. Ролик с разговором с Потапом и Настей опубликован на фан-страничке Потапа и Насти в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сейчас у меня вообще нету стресса: классная жизнь, молодая жена, она следит за мной, собирает мне чемодан, она роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну, вот что может быть лучше?" – рассказал Алексей о семейной жизни.

Потап и Настя Каменских ГолосUA

Каменских, в свою очередь, рассказала, что они с Потапом планируют продолжить свой медовый месяц. Они улетели на курорт "доотдыхать", о чем артистка написала на личной странице в Instagram.

"Мы едем "доотдыхать", доделать свой медовый месяц. Совсем скоро", – поделилась Настя, при этом не раскрывая название курорта, куда они отправились с супругом.

"Долгий путь проделали сегодня, но наконец-то мы на месте! С этой секунды мой отдых начался", – рассказала артистка.

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