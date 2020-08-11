В экс-солиста "Ласкового мая" обнаружили рак после заражения коронавирусом

У 46-летнего солиста первого состава "Ласкового мая" Александра Прико развился рак легкого после того, как музыкант перенес коронавирус.

Об этом заявил продюсер группы Андрей Разин на своей странице в Instagram. 2 августа музыканта в тяжелом состоянии госпитализировали с коронавирусом в одну из больниц в Санкт-Петербурге (Россия). По его словам, состояние певца не изменилось.

"Я всегда был против курения и запрещал ребятам курить. Но Саша Прико и Юра Шатунов – единственные два солиста, которые курили и не слушали меня. Юра Шатунов – с шести лет, Саша – из девяти", – поделился Разин.

У Александра Прико развился рак легкого Instagram @razin_andrei_lm

Продюсер добавил, что сейчас занимается вопросом госпитализации певца в онкологическую клинику для прохождения лечения от рака.

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