В эффектном платье с декольте: дочь онкобольной Заворотнюк показала новое фото

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Анна поделилась новым фото.
Так, в своем Instagram девушка впервые за долгое время прервала молчание и порадовала подписчиков свежей публикацией.
Анна Заворотнюк
Инстаграм
На фотографии в соцсети Анна запечатлена в эффектной шляпке и стильном платье с декольте, которое подчеркнуло идеальную фигуру девушки. Правда, под снимком дочь актрисы уже традиционно не оставила комментариев, продолжая хранить молчание.
Анна Заворотнюк
Инстаграм
Несколько дней назад девушка уже публиковала свежее фото на своей странице: тогда Анна показал новый маникюр.
Анна Заворотнюк
Инстаграм
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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