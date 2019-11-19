В эффектном платье с декольте: дочь онкобольной Заворотнюк показала новое фото

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Анна поделилась новым фото.

Так, в своем Instagram девушка впервые за долгое время прервала молчание и порадовала подписчиков свежей публикацией.

Анна Заворотнюк Инстаграм

На фотографии в соцсети Анна запечатлена в эффектной шляпке и стильном платье с декольте, которое подчеркнуло идеальную фигуру девушки. Правда, под снимком дочь актрисы уже традиционно не оставила комментариев, продолжая хранить молчание.

Анна Заворотнюк Инстаграм

Несколько дней назад девушка уже публиковала свежее фото на своей странице: тогда Анна показал новый маникюр.

Анна Заворотнюк Инстаграм

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