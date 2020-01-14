В ДТП разбилась популярная российская группа: фото с места аварии

В Ульяновской области России разбилась машина с популярной группой "Animal ДжаZ".

Как написал солист группы Алексадр Красновицкий у себя в Instagram, музыканты ехали на очередной концерт. "Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят", — написал артист.

Animal ДжаZ Modernrock.ru

Красовицкий отметил, что он и Заранкин не пострадали и продолжают гастроли. На фото музыкант показал автомобиль Nissan Note, на котором передвигались музыканты, с разбитой передней частью.

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