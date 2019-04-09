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В "ДНР" выступят популярные музыканты из России

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В оккупированном Донецке ко Дню космонавтики выступят популярные российские группы "Братья Грим" и "Метро", а также певец Митя Фомин.

Кроме того, 19 апреля популярный в РФ рэпер Хаски даст сольный концерт в одном из местных клубов. Об этом сообщается в официальном сообществе музыканта в запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте".

Рэпер Хаски

Рэпер Хаски

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Рэпер Хаски выступит 19 апреля в ночном клубе Chicago в 19:00. Цены на билеты на его концерт стартуют от 400 рублей.

В "ДНР" выступят популярные музыканты из России

В оккупированном Донецке 13 апреля пройдет праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, приуроченный ко Дню космонавтики. На сцене выступят Митя Фомин, Согдиана, группы "Братья Грим" и "Метро".

В "ДНР" выступят популярные музыканты из России

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинские СМИ растиражировали видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов во время выступления на территории "ДНР" проваливается под сцену, а фонограмма продолжает играть.

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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Де популярні ці,, зрочки" в денері і в параші.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Группа "Метро" выступит в разграбленном "Метро"... а Миша Фомин похоже в местном гей-клубе...
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