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В "ДНР" выступили артисты из России: опубликованы фото

2.1т Читать материал на украинском

В "ДНР" в воскресенье, 4 августа, состоялся праздничный концерт ко Дню железнодорожника с участием звезд российского шоу-бизнеса Игоря Саруханова и Родиона Газманова.

Об этом сообщил Telegram-канал "Necro Mancer". Отметим, что концерт прошел в столичном парке имени Щербакова. Выступление артистов продолжалось более двух часов, и несмотря на дождь, зрители не разошлись.

В "ДНР" выступили артисты из России: опубликованы фото

Родион Газманов

Фото: twitter/666_mancer

В "ДНР" выступили артисты из России: опубликованы фото

Родион Газманов

Фото: twitter/666_mancer

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"Истинным меломанам и дождь нипочем", — говориться в сообщении.

В "ДНР" выступили артисты из России: опубликованы фото

Родион Газманов

Фото: twitter/666_mancer

В "ДНР" выступили артисты из России: опубликованы фото

Игорь Саруханов

Фото: twitter/666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня состоялась российская премия МузТВ, куда за наградами кинулись украинские звезды. После этого в Азербайджане прошел ежегодный музыкальный фестиваль, организованный РФ, где также были замечены украинцы.

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Персоны
Родион Газманов Игорь Саруханов
Место
Украина Донецк
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