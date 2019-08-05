В "ДНР" выступили артисты из России: опубликованы фото

В "ДНР" в воскресенье, 4 августа, состоялся праздничный концерт ко Дню железнодорожника с участием звезд российского шоу-бизнеса Игоря Саруханова и Родиона Газманова.

Об этом сообщил Telegram-канал "Necro Mancer". Отметим, что концерт прошел в столичном парке имени Щербакова. Выступление артистов продолжалось более двух часов, и несмотря на дождь, зрители не разошлись.

Родион Газманов Фото: twitter/666_mancer

Родион Газманов Фото: twitter/666_mancer

"Истинным меломанам и дождь нипочем", — говориться в сообщении.

Родион Газманов Фото: twitter/666_mancer

Игорь Саруханов Фото: twitter/666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня состоялась российская премия МузТВ, куда за наградами кинулись украинские звезды. После этого в Азербайджане прошел ежегодный музыкальный фестиваль, организованный РФ, где также были замечены украинцы.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!