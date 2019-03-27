В День театра скончалась народная артистка Украины: в сети волна скорби

В среду, 27 марта, в День театра, скончалась народная артистка Украины, актриса Национального театра им. Ивана Франко, Зинаида Цесаренко.

Об этом на личной странице в Facebook сообщил театральный критик Олег Вергелис. Артистке было 82 года.

Фото: facebook.com

"Светлый человек, талантливая актриса. Всегда буду помнить… Светлая память...", - написал критик, приложив к своему посту несколько фотографий с артисткой на сцене.

"Коллектив театра с глубоким прискорбием извещает о переходе в другие миры талантливой Актрисы, невероятной Женщины, чуткого, доброжелательного Человека, корифея театра, заслуженной артистки Украины Цесаренко Зинаиды Васильевны", - сообщили на официальных страницах театра коллеги Цесаренко, выразив соболезнования ее родным и близким.

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В Национальном театре им. Ивана Франко Зинаида Цесаренко прослужила 50 лет и до останнього виходила на сцену. В комментариях фолловеры критика чтят память актрисы и вспоминают ее лучшие роли, которые называют достоянием национальной сцены. Артистка запомнилась зрителям ролями в спектаклях "Две семьи", "За двумя зайцами", "Кассандра", "Житейское море", "Дядя Ваня" и других.

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