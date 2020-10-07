В день рождения Путина Pussy Riot вывесили в Москве флаги ЛГБТ и выступили с громким обращением

Участники скандальной российской феминистской группы Pussy Riot провели акцию против гомофобии в РФ, вывесив радужные флаги ЛГБТ в Москве в день рождения президента Владимира Путина. Также они выступили с громким обращением к главе РФ.

Так, флаги были размещены на фасадах зданий ФСБ России, администрации президента, Верховного суда, ОВД Басманный и Министерства культуры. Об этом сообщили на официальной странице группы в Facebook.

"Мы дарим эту радугу, как символ недостающих любви и свободы – дарим всем. "Радуга – это солнце после дождя", – сказали вы. Но мы – те, кто делает все, чтобы это солнце, наконец, появилось. Государство не должно позволять себе вмешиваться в жизнь ЛГБТ-сообщества. Но если позволяет, то сообщество может вмешиваться уже в жизнь государства", – обратились участники акции к Путину.

Pussy Riot обратились к Путину в день его рождения. Facebook Pussy Riot

Pussy Riot обратились к Путину. Facebook Pussy Riot

Отметим, Pussy Riot требует расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок и трансгендеров в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТ-сообществу, легализовать однополые партнерства, а также отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

"Мы думали, что бы вам подарить – но у вас все есть. Так как в России живете не только вы, мы выбрали действительно нужные подарки. Первый – это свобода. Главным шагом к ней должно стать освобождение – от страхов, зла и предрассудков. От нелепых законов и невозможности принять других людей. Освобождение от режима. Второй подарок – любовь. Не к войне, а к окружающим. Вся Россия отчаянно хочет любви", – добавили они.

Pussy Riot развесили флаги ЛГБТ в Москве в день рождения Путина. Facebook Pussy Riot

В Москве активисты развесили флаги ЛГБТ в день рождения Путина. Facebook Pussy Riot

Pussy Riot вывесили флаги ЛГБТ на правительственных зданиях в Москве. Facebook Pussy Riot

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