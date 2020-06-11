В деле по ДТП с Ефремовым возник скандал: пропали записи камер видеонаблюдения
Из московского бара Ulysses, где побывал актер Михаил Ефремов перед смертельным ДТП, пропали записи камер видеонаблюдения.
Вероятно, именно в этом заведении пил артист перед тем, как сесть за руль своего автомобиля. Об инциденте сообщило "Рен ТВ" со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что полицейские хотели изъять видео с камер наблюдения, однако обнаружилось, что записи удалены, а их копий не осталось. Это может усложнит процесс расследования, также записи могли быть удалены специально.
При этом уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Ефремов дважды посещал заведение в день аварии. Первый раз он приехал туда в 09:19 утра и пробыл там полчаса. Во второй раз Ефремов посетил бар вечером, в 21:03, и уехал спустя 34 минуты.
Бар Ulysses находится рядом с домом артиста и недалеко от места трагедии.
Напомним, один из посетителей бара также рассказывал, что когда Ефремов приходил в бар, он уже был "не вполне трезв" и хотел приобрести там спиртное. Однако актеру отказали в обслуживании, из-за чего он устроил скандал в заведении. В тот момент там находился владелец Ulysses, который выставил артиста за дверь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
Позже московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Также выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП и домашнего ареста.