В деле по ДТП с Ефремовым возник скандал: пропали записи камер видеонаблюдения

Из московского бара Ulysses, где побывал актер Михаил Ефремов перед смертельным ДТП, пропали записи камер видеонаблюдения.

Вероятно, именно в этом заведении пил артист перед тем, как сесть за руль своего автомобиля. Об инциденте сообщило "Рен ТВ" со ссылкой на собственный источник.

Михаил Ефремов устроил ДТП Коллаж

Утверждается, что полицейские хотели изъять видео с камер наблюдения, однако обнаружилось, что записи удалены, а их копий не осталось. Это может усложнит процесс расследования, также записи могли быть удалены специально.

При этом уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Ефремов дважды посещал заведение в день аварии. Первый раз он приехал туда в 09:19 утра и пробыл там полчаса. Во второй раз Ефремов посетил бар вечером, в 21:03, и уехал спустя 34 минуты.

Михаил Ефремов ГУ МВД по Москве/ТАСС

Бар Ulysses находится рядом с домом артиста и недалеко от места трагедии.

Напомним, один из посетителей бара также рассказывал, что когда Ефремов приходил в бар, он уже был "не вполне трезв" и хотел приобрести там спиртное. Однако актеру отказали в обслуживании, из-за чего он устроил скандал в заведении. В тот момент там находился владелец Ulysses, который выставил артиста за дверь.

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