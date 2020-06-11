В деле по ДТП с Ефремовым возник скандал: пропали записи камер видеонаблюдения

Из московского бара Ulysses, где побывал актер Михаил Ефремов перед смертельным ДТП, пропали записи камер видеонаблюдения.
Вероятно, именно в этом заведении пил артист перед тем, как сесть за руль своего автомобиля. Об инциденте сообщило "Рен ТВ" со ссылкой на собственный источник.
Михаил Ефремов устроил ДТП
Коллаж
Утверждается, что полицейские хотели изъять видео с камер наблюдения, однако обнаружилось, что записи удалены, а их копий не осталось. Это может усложнит процесс расследования, также записи могли быть удалены специально.
При этом уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Ефремов дважды посещал заведение в день аварии. Первый раз он приехал туда в 09:19 утра и пробыл там полчаса. Во второй раз Ефремов посетил бар вечером, в 21:03, и уехал спустя 34 минуты.
Михаил Ефремов
ГУ МВД по Москве/ТАСС
Бар Ulysses находится рядом с домом артиста и недалеко от места трагедии.
Напомним, один из посетителей бара также рассказывал, что когда Ефремов приходил в бар, он уже был "не вполне трезв" и хотел приобрести там спиртное. Однако актеру отказали в обслуживании, из-за чего он устроил скандал в заведении. В тот момент там находился владелец Ulysses, который выставил артиста за дверь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
Позже московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Также выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП и домашнего ареста.
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