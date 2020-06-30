В деле по ДТП с Ефремовым появился еще один потерпевший

В деле российского актера Михаила Ефремова, который устроил смертельную аварию в центре Москвы 8 июня, появился еще один потерпевший.

Им стал младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины, Валерий. Всего в расследовании фигурируют четыре потерпевших, сообщил Telegram-канал Mash.

Так, этот статус позволяет Валерию Захарову участвовать в суде и требовать компенсацию от актера.

Сергей Захаров погиб в результате аварии с Ефремовым РБК

Ранее потерпевшими были признаны брат погибшего мужчины, его жена и старший сын. Гражданской жене Захарова и матери Валерия Ирине, с которой он прожил последние 22 года, процессуальный статус присвоить отказались.

Напомним, 8 июня автомобиль, за рулем которого был Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в центре Москвы, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин. В результате аварии погиб водитель грузовика, 58-летний Сергей Захаров.

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