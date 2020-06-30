В деле по ДТП с Ефремовым появился еще один потерпевший
В деле российского актера Михаила Ефремова, который устроил смертельную аварию в центре Москвы 8 июня, появился еще один потерпевший.
Им стал младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины, Валерий. Всего в расследовании фигурируют четыре потерпевших, сообщил Telegram-канал Mash.
Так, этот статус позволяет Валерию Захарову участвовать в суде и требовать компенсацию от актера.
Ранее потерпевшими были признаны брат погибшего мужчины, его жена и старший сын. Гражданской жене Захарова и матери Валерия Ирине, с которой он прожил последние 22 года, процессуальный статус присвоить отказались.
Напомним, 8 июня автомобиль, за рулем которого был Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в центре Москвы, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин. В результате аварии погиб водитель грузовика, 58-летний Сергей Захаров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Также выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.